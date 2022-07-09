Водителей призывают быть внимательными (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На автодороге Надым-Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе очевидцы заметили раненого оленя. Видео опубликовал telegram-канал «Ямал-медиа».

«В трех километрах от Надыма, не доезжая до ручья Нгарка-Вэллояха, хромает олень. В случае приближения машины животное уходит на обочину», — указано в сообщении. Водителей призывают быть осторожными.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко (ЯНАО) местный житель заснял лису, которая прогуливалась по жилому кварталу. Видео посмотрели более тысячи человек.