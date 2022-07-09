09 июля 2022
08 июля 2022

В ЯНАО по трассе ходит хромой олень. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты. Сургутский район, олени
Водителей призывают быть внимательными (архивное фото) Фото:

На автодороге Надым-Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе очевидцы заметили раненого оленя. Видео опубликовал telegram-канал «Ямал-медиа».

«В трех километрах от Надыма, не доезжая до ручья Нгарка-Вэллояха, хромает олень. В случае приближения машины животное уходит на обочину», — указано в сообщении. Водителей призывают быть осторожными.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко (ЯНАО) местный житель заснял лису, которая прогуливалась по жилому кварталу. Видео посмотрели более тысячи человек.

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На автодороге Надым-Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе очевидцы заметили раненого оленя. Видео опубликовал telegram-канал «Ямал-медиа». «В трех километрах от Надыма, не доезжая до ручья Нгарка-Вэллояха, хромает олень. В случае приближения машины животное уходит на обочину», — указано в сообщении. Водителей призывают быть осторожными. Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко (ЯНАО) местный житель заснял лису, которая прогуливалась по жилому кварталу. Видео посмотрели более тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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