Терапевт Алексеева назвала три правила безопасных автопутешествий

11 июля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

В длительных поездках на машине необходимо каждые четыре часа делать остановки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В длительных путешествиях на машине необходимо придерживаться главных правил, чтобы не возникало проблем со здоровьем в виде головных болей, застоя крови, воспалений нервов и радикулитов — каждые четыре часа делать остановку на отдых, постоянно в пути пить воду и избегать сквозняков. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Существует правило долговременных рейсов — через каждые четыре часа водителя нужно сменять. И пассажирам необходимо выходить из машины, делать небольшие прогулки. Очень важно, чтобы в пути всегда была с собой вода. И не будет тогда ни головных болей, ничего. Пить нужно всю дорогу маленькими глоточками, чтобы постепенно клеточки напитывались. И ни в коем случае не открывать окна, и не сидеть на сквозняках», — подчеркнула Лариса Алексеева. По словам врача, сквозняки в машине могут привести к различным воспалениям. «Это приведет к радикулитам, даже может быть воспаление тройничного нерва (самый крупный из черепных — прим. URA.RU). Голову на сквозняках продувает очень сильно. Лучше включать кондиционер на +22 градуса и все», — объяснила Алексеева. Терапевт добавила, что отдыхать каждые четыре часа необходимо для восстановления давления, работы органов. «Иначе может быть состояние гипоксии, может подняться артериальное давление, могут начаться головные боли. Ведь позвоночник все время находится в одном положении, все органы в сдавленном состоянии. Поэтому в машине лучше не есть. Также может произойти застой, сгущение крови, потому что лето, тепло, а сосуды все сдавлены. Поэтому очень важно, чтобы в пути с собой всегда были все препараты, в частности, кровоостанавливающие. Что-то где-то может забарахлить или случиться, а вы находитесь там, где ничего нет и сеть не берет», — отметила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В длительных путешествиях на машине необходимо придерживаться главных правил, чтобы не возникало проблем со здоровьем в виде головных болей, застоя крови, воспалений нервов и радикулитов — каждые четыре часа делать остановку на отдых, постоянно в пути пить воду и избегать сквозняков. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Существует правило долговременных рейсов — через каждые четыре часа водителя нужно сменять. И пассажирам необходимо выходить из машины, делать небольшие прогулки. Очень важно, чтобы в пути всегда была с собой вода. И не будет тогда ни головных болей, ничего. Пить нужно всю дорогу маленькими глоточками, чтобы постепенно клеточки напитывались. И ни в коем случае не открывать окна, и не сидеть на сквозняках», — подчеркнула Лариса Алексеева. По словам врача, сквозняки в машине могут привести к различным воспалениям. «Это приведет к радикулитам, даже может быть воспаление тройничного нерва (самый крупный из черепных — прим. URA.RU). Голову на сквозняках продувает очень сильно. Лучше включать кондиционер на +22 градуса и все», — объяснила Алексеева. Терапевт добавила, что отдыхать каждые четыре часа необходимо для восстановления давления, работы органов. «Иначе может быть состояние гипоксии, может подняться артериальное давление, могут начаться головные боли. Ведь позвоночник все время находится в одном положении, все органы в сдавленном состоянии. Поэтому в машине лучше не есть. Также может произойти застой, сгущение крови, потому что лето, тепло, а сосуды все сдавлены. Поэтому очень важно, чтобы в пути с собой всегда были все препараты, в частности, кровоостанавливающие. Что-то где-то может забарахлить или случиться, а вы находитесь там, где ничего нет и сеть не берет», — отметила она.