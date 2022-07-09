09 июля 2022
08 июля 2022

Глава ЯНАО анонсировал строительство двух домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов пообещал приступить к строительству двух домов в ближайшее время Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов рассказал, как продвигается решение проблемы аварийного жилья в Красноселькупском районе. Эта информация появилась на личной странице «ВКонтакте» главы региона.

«В ближайшее время приступим к строительству двух многоквартирных домов. 170 семей в очереди на переселение. Проблема аварийного жилья в Красноселькупском районе менее острая, чем в соседних, но и ее будем решать», — уточнил Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приедет в Газ-Сале, которое называют самым депрессивным населенным пунктом ЯНАО. Разговор с горожанами велся, в том числе, и о переселении из села.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов рассказал, как продвигается решение проблемы аварийного жилья в Красноселькупском районе. Эта информация появилась на личной странице «ВКонтакте» главы региона. «В ближайшее время приступим к строительству двух многоквартирных домов. 170 семей в очереди на переселение. Проблема аварийного жилья в Красноселькупском районе менее острая, чем в соседних, но и ее будем решать», — уточнил Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приедет в Газ-Сале, которое называют самым депрессивным населенным пунктом ЯНАО. Разговор с горожанами велся, в том числе, и о переселении из села.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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