Глава ЯНАО анонсировал строительство двух домов

Дмитрий Артюхов пообещал приступить к строительству двух домов в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов рассказал, как продвигается решение проблемы аварийного жилья в Красноселькупском районе. Эта информация появилась на личной странице «ВКонтакте» главы региона.

«В ближайшее время приступим к строительству двух многоквартирных домов. 170 семей в очереди на переселение. Проблема аварийного жилья в Красноселькупском районе менее острая, чем в соседних, но и ее будем решать», — уточнил Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приедет в Газ-Сале, которое называют самым депрессивным населенным пунктом ЯНАО. Разговор с горожанами велся, в том числе, и о переселении из села.