Жители Серова недовольны приглашенными звездами на День города. Скрины

11 июля 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Серовчане шутят, что поедут на День города в Краснотурьинск (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Серова (Свердловская область) в соцсетях выражают недовольство из-за приглашенных на День города звезд. Они считают, что в Волчанске и Краснотурьинске на праздниках будут выступать артисты на порядок лучше. «Как всегда в Краснотурьинске классные артисты, а в Серове нет», — жалуется житель. «Отмечаем все день города в Краснотурьинске», — шутит другой житель. «Вот, если бы реально все серовчане продинамили певца Державина, уехали в Краснотурьинск, то мэрия бы услышала своих горожан?», — задается вопросом серовчанин. «Отстой конкретный», — резюмировал недовольный житель Серова. На Дне города в Серове 16-го июля выступят — Андрей Державин (группа «Сталкер»), группа Menhouzen и Ив Набиев. Когда в Волчанске 27-го августа выступят — Анна Asti, Игорь Николаев и дуэт Джаро&Ханза. В Краснотурьинске на Дне города будут — Хабиб, Ольга Серябкина («Серебро») и T-Killah. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Серова с просьбой прокомментировать недовольства граждан и рассказать, почему были приглашены такие артисты. На момент публикации ответ не поступил. Афиша Дня города в Серове Скрин поста из группы «ВКонтакте» администрации Серова Скрин: соцсети Скрин: соцсети Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Серова (Свердловская область) в соцсетях выражают недовольство из-за приглашенных на День города звезд. Они считают, что в Волчанске и Краснотурьинске на праздниках будут выступать артисты на порядок лучше. «Как всегда в Краснотурьинске классные артисты, а в Серове нет», — жалуется житель. «Отмечаем все день города в Краснотурьинске», — шутит другой житель. «Вот, если бы реально все серовчане продинамили певца Державина, уехали в Краснотурьинск, то мэрия бы услышала своих горожан?», — задается вопросом серовчанин. «Отстой конкретный», — резюмировал недовольный житель Серова. На Дне города в Серове 16-го июля выступят — Андрей Державин (группа «Сталкер»), группа Menhouzen и Ив Набиев. Когда в Волчанске 27-го августа выступят — Анна Asti, Игорь Николаев и дуэт Джаро&Ханза. В Краснотурьинске на Дне города будут — Хабиб, Ольга Серябкина («Серебро») и T-Killah. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Серова с просьбой прокомментировать недовольства граждан и рассказать, почему были приглашены такие артисты. На момент публикации ответ не поступил.