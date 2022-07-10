Водитель сбил ребенка в одном из дворов Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени перебегавший дорогу ребенок попал под автомобиль. ДТП произошло в жилом комплексе «Плеханово» и попало на видеокамеру, запись которой опубликовали в социальных сетях.

«Сегодня в ЖК Плеханова водитель на желтой Мазде сбил мальчика, который неожиданно выбежал из-за припаркованного авто», — написал автор поста в группе «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». На видео запечатлен момент ДТП, когда ребенок решил перебежать через дорогу, когда там проезжал автомобиль Mazda.

В комментариях некоторые пользователи начали утверждать, что именно водитель должен был контролировать ситуацию. «Дети есть дети! Родители их учат, но они забываются. А вот водитель — это взрослый человек, который всегда должен быть на чеку, особенно во дворах», — высказалась Тамара Черновая. При этом другая часть обратила внимание на то, что родителям стоило приглядывать за ребенком. «А родители то куда смотрят?» — поинтересовался Кирилл Косачев. Также многие поддержали мнение, что и водителям, и детям стоит быть аккуратнее. «Потому что водители многие летают по дворам! А дети не смотрят, когда бегут! Дай Бог здоровья мальчику!» — написала Александра Нохрина.

URA.RU отправило письменный запрос в УГИБДД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.