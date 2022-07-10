В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. Фото

11 июля 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

ДТП произошло возле дома по адресу: Бисертская, 132 (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге по улице Бисертская произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «В машине находились три человека. Водителя и женщину госпитализировали. Еще один мужчина — погиб. Его положили в черный пакет», — рассказал очевидец. ДТП произошло возле дома по адресу: Бисертская, 132. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области подтвердила информацию корреспонденту URA.RU. «По предварительной информации, 45-летний водитель BMW 320 I съехал с проезжей части и налетел на дерево. Машина перевернулась. В результате ДТП, водитель, 26-летняя женщина с различными травмами госпитализированы, а второй пассажир — 36-летний мужчина — скончался на месте происшествия», — сообщило ведомство. Сотрудниками полиции установлено, что водитель, имеющий стаж вождения транспортными средствами 18 лет, ранее лишался водительского удостоверения за управление в состоянии опьянения и за уезд с места ДТП. По факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП. Машина на полной скорости врезалась в здание Фото: очевидец Фото: очевидец В машине находились три человека Фото: очевидец Медики госпитализировали женщину-пассажира и водителя Фото: очевидец В ДТП погиб мужчина-пассажир Фото: очевидец Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге по улице Бисертская произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «В машине находились три человека. Водителя и женщину госпитализировали. Еще один мужчина — погиб. Его положили в черный пакет», — рассказал очевидец. ДТП произошло возле дома по адресу: Бисертская, 132. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области подтвердила информацию корреспонденту URA.RU. «По предварительной информации, 45-летний водитель BMW 320 I съехал с проезжей части и налетел на дерево. Машина перевернулась. В результате ДТП, водитель, 26-летняя женщина с различными травмами госпитализированы, а второй пассажир — 36-летний мужчина — скончался на месте происшествия», — сообщило ведомство. Сотрудниками полиции установлено, что водитель, имеющий стаж вождения транспортными средствами 18 лет, ранее лишался водительского удостоверения за управление в состоянии опьянения и за уезд с места ДТП. По факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.