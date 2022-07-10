Военные РФ нашли ракетный комплекс Javelin в гараже у жителя ЛНР

11 июля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

В гараже у жителя ЛНР военные РФ нашли противотанковый ракетный комплекс Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные в ходе зачистки поселка Лоскутовка в Луганской народной республике (ЛНР) изъяли у местного жителя американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin, который находился у него в гараже. Об этом сообщает РИА «Новости». «Ракета лежала среди старых вещей и грецких орехов, местный житель пояснил, что нашел ее на бывших украинских позициях. Мужчина так и не смог пояснить, для чего ему понадобился американский ПТРК в подсобном хозяйстве», — передает агентство. По словам военных, это не единичный случай хранения американского оружия у местных жителей. США, Великобритания и страны Евросоюза поставляют Украине оружие в связи со спецоперацией РФ, целью которой является освобождение Донбасса. В сметах на вооружение со западных стран значатся противотанковые комплексы Javelin, гранатометы и пулеметы, а также боеприпасы с разрывным снарядом. Ранее стало известно, что украинцы через сервисы даркнета продают американские ПТРК. Также на нелегальных площадках можно найти противопехотные мины M18A1 Claymore из США, бронежилеты за 1,5 тысячи долларов за партию от пяти штук и американские винтовки М4 с глушителем и сотней патронов по 2,4 тысячи долларов за комплект. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские военные в ходе зачистки поселка Лоскутовка в Луганской народной республике (ЛНР) изъяли у местного жителя американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin, который находился у него в гараже. Об этом сообщает РИА «Новости». «Ракета лежала среди старых вещей и грецких орехов, местный житель пояснил, что нашел ее на бывших украинских позициях. Мужчина так и не смог пояснить, для чего ему понадобился американский ПТРК в подсобном хозяйстве», — передает агентство. По словам военных, это не единичный случай хранения американского оружия у местных жителей. США, Великобритания и страны Евросоюза поставляют Украине оружие в связи со спецоперацией РФ, целью которой является освобождение Донбасса. В сметах на вооружение со западных стран значатся противотанковые комплексы Javelin, гранатометы и пулеметы, а также боеприпасы с разрывным снарядом. Ранее стало известно, что украинцы через сервисы даркнета продают американские ПТРК. Также на нелегальных площадках можно найти противопехотные мины M18A1 Claymore из США, бронежилеты за 1,5 тысячи долларов за партию от пяти штук и американские винтовки М4 с глушителем и сотней патронов по 2,4 тысячи долларов за комплект.