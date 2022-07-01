На Украине продают западное оружие в даркнете

На Украине продают противотанковые комплексы Javelin Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На нелегальных площадках в даркнете можно найти объявления о продаже вооружения, которое НАТО поставляло Украине. Продавцы готовы доставить товар по территории Украины и за границу, сообщает RT.

«Речь идет не только о легком стрелковом вооружении: в ассортименте, например, мобильные противотанковые комплексы Javelin, поставляемые Украине Соединенными Штатами и их союзниками в рамках различных пакетов военной помощи. В частные руки готовы отдать новейший американский дрон Phoenix Ghost, так называемый барражирующий боеприпас, разработанный в США специально для нужд украинских военных», — пишет RT, корреспондент которого связался с продавцами вооружения в даркнете.

Также продаются американские противопехотные мины M18A1 Claymore. В даркнете можно найти американские бронежилеты за 1,5 тысячи долларов за партию от пяти штук и американские винтовки М4 с глушителем и сотней патронов по 2,4 тысячи долларов за комплект. Американские дроны Switchblade стоят 7 тысяч долларов за штуку. Продаются ручные противотанковые гранатометы — британский ПТРК NLAW за 15 тысяч долларов, а немецкий Panzerfaust 3 за 670 долларов за штуку.

Доставку проводят через системы тайников, как по территории Украины, так и в другие страны. Продавцы согласились отвезти товар в Польшу за дополнительную плату — 1 тысячу долларов, отмечает RT.

Украине отправляют оружие США, Великобритания и другие страны в связи со спецоперацией РФ. Целью операции на Украине является освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ранее российская армия уничтожила склад оружия ВСУ, в результате у российских военных оказались американские противотанковые комплексы Javelin, немецкие Panzerfaust 3, передает «Утро.ру».

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