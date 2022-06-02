Украинцы продают американские ПТРК Javelin в интернете. Фото

02 июня 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Вооружение находится в Киеве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы через сервисы даркнета продают противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые им поставляют Соединенные Штаты Америки. Продавцы оценили вооружение в 30 тысяч долларов, это более чем один миллион и восемьсот тысяч рублей. Локацией, где расположены Javelin, значится Киев. Судя по фотографиям, вооружение не новое. Снимки сделаны в темном помещении, техника подсвечивается. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Украине активно поставляют оружие западные страны. Так, государства, входящие в Североатлантический альянс, поставляют на Украину не только оборонительное оружие. В сметах на вооружение со стороны США, Великобритании и других стран значатся противотанковые комплексы Javelin, гранатометы и пулеметы, а также боеприпасы с разрывным снарядом. Скриншот объявления о продаже вооружения Скриншот объявления о продаже вооружения Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинцы через сервисы даркнета продают противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые им поставляют Соединенные Штаты Америки. Продавцы оценили вооружение в 30 тысяч долларов, это более чем один миллион и восемьсот тысяч рублей. Локацией, где расположены Javelin, значится Киев. Судя по фотографиям, вооружение не новое. Снимки сделаны в темном помещении, техника подсвечивается. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Украине активно поставляют оружие западные страны. Так, государства, входящие в Североатлантический альянс, поставляют на Украину не только оборонительное оружие. В сметах на вооружение со стороны США, Великобритании и других стран значатся противотанковые комплексы Javelin, гранатометы и пулеметы, а также боеприпасы с разрывным снарядом.