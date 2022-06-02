Украинцы продают американские ПТРК Javelin в интернете. Фото

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Вооружение находится в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинцы через сервисы даркнета продают противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые им поставляют Соединенные Штаты Америки. Продавцы оценили вооружение в 30 тысяч долларов, это более чем один миллион и восемьсот тысяч рублей.

Локацией, где расположены Javelin, значится Киев. Судя по фотографиям, вооружение не новое. Снимки сделаны в темном помещении, техника подсвечивается.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.

Украине активно поставляют оружие западные страны. Так, государства, входящие в Североатлантический альянс, поставляют на Украину не только оборонительное оружие. В сметах на вооружение со стороны США, Великобритании и других стран значатся противотанковые комплексы Javelin, гранатометы и пулеметы, а также боеприпасы с разрывным снарядом.

Скриншот объявления о продаже вооружения
Скриншот объявления о продаже вооружения

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Украинцы через сервисы даркнета продают противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые им поставляют Соединенные Штаты Америки. Продавцы оценили вооружение в 30 тысяч долларов, это более чем один миллион и восемьсот тысяч рублей. Локацией, где расположены Javelin, значится Киев. Судя по фотографиям, вооружение не новое. Снимки сделаны в темном помещении, техника подсвечивается. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Украине активно поставляют оружие западные страны. Так, государства, входящие в Североатлантический альянс, поставляют на Украину не только оборонительное оружие. В сметах на вооружение со стороны США, Великобритании и других стран значатся противотанковые комплексы Javelin, гранатометы и пулеметы, а также боеприпасы с разрывным снарядом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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