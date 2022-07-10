Пермский край замкнул топ-10 регионов по развитию ипотеки

11 июля 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Пермяки стали брать меньше ипотечных кредитов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский край вошел в десятку лидеров среди всех регионов РФ по развитию системы ипотечного кредитования. Статистика была подготовлена специалистами агентства РИА «Рейтинг». «10-е место — Пермский край. Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1 тысячу человек экономически активного населения — 29,4», — написано на сайте РИА «Новости». При этом общая динамика количества ипотечных кредитов за 5 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, показала спад. В процентном соотношении он составил — 38,5. Эксперты также отмечают, что средний размер ипотеки в Прикамье в текущем году равен 2,43 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что около половины жителей Пермского края тратят большую часть зарплаты на еду. Еще примерно треть основной статьей расходов назвали аренду жилья или ипотеку. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермский край вошел в десятку лидеров среди всех регионов РФ по развитию системы ипотечного кредитования. Статистика была подготовлена специалистами агентства РИА «Рейтинг». «10-е место — Пермский край. Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1 тысячу человек экономически активного населения — 29,4», — написано на сайте РИА «Новости». При этом общая динамика количества ипотечных кредитов за 5 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, показала спад. В процентном соотношении он составил — 38,5. Эксперты также отмечают, что средний размер ипотеки в Прикамье в текущем году равен 2,43 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что около половины жителей Пермского края тратят большую часть зарплаты на еду. Еще примерно треть основной статьей расходов назвали аренду жилья или ипотеку.