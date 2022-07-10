Министру, заявившему о «ненужных туристах», назначили наказание 11 июля 2022 в 06:30 Размер текста - 17 + Глава Камчатки Солодов объявил строгий выговор министру Кумарькову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Кумарькову, который написал пост о ненужных региону бюджетных туристах, объявлен строгий выговор. Соответствующее наказание назначил глава региона Владимир Солодов. «По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову», — сказал Солодов в рамках в рамках оперативного совещания правительства региона, которое транслируется на YouTube. Солодов подчеркнул, что наказание назначено «за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях публичной коммуникации». Кумарьков ранее оскорбил туристов, предпочитающих недорогой отдых. Так он отреагировал на новость, что недельный тур на Камчатку обойдется россиянину в 45 тысяч рублей. Министр убежден, что на эти деньги в Петропавловске-Камчатском туристам можно только «глотать слюну, глядя на ценники». Губернатор региона заявлял, что чиновника ждет служебная проверка. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Кумарькову, который написал пост о ненужных региону бюджетных туристах, объявлен строгий выговор. Соответствующее наказание назначил глава региона Владимир Солодов. «По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову», — сказал Солодов в рамках в рамках оперативного совещания правительства региона, которое транслируется на YouTube. Солодов подчеркнул, что наказание назначено «за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях публичной коммуникации». Кумарьков ранее оскорбил туристов, предпочитающих недорогой отдых. Так он отреагировал на новость, что недельный тур на Камчатку обойдется россиянину в 45 тысяч рублей. Министр убежден, что на эти деньги в Петропавловске-Камчатском туристам можно только «глотать слюну, глядя на ценники». Губернатор региона заявлял, что чиновника ждет служебная проверка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям