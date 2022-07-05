Министра, назвавшего граждан «нищебродствующей саранчой», накажут

Министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова, который назвал российских туристов, желающих путешествовать бюджетно, «нищебродствующей саранчой», ждет служебная проверка. Такое заявление сделал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Подобные высказывания недопустимы и не соответствуют позиции Камчатского края. Поручил администрации провести служебную проверку в отношении Кумарькова в части соблюдения этики государственного служащего и принят строгие меры дисциплинарного характера», — отметил он в своем telegram-канале.
Глава Минприроды Камчатки ранее оскорбил туристов, предпочитающих недорогой отдых. Так он отреагировал на новость, что недельный тур на Камчатку обойдется россиянину в 45 тысяч рублей, дополняет Life. Он также считает, что бюджетные туристы «з*** природу», уточняет Pravda.Ru. Кумарьков убежден, что на 45 тысяч рублей в Петропавловске-Камчатском туристам можно только «глотать слюну, глядя на ценники», передает MK.RU.
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Министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова, который назвал российских туристов, желающих путешествовать бюджетно, «нищебродствующей саранчой», ждет служебная проверка. Такое заявление сделал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Подобные высказывания недопустимы и не соответствуют позиции Камчатского края. Поручил администрации провести служебную проверку в отношении Кумарькова в части соблюдения этики государственного служащего и принят строгие меры дисциплинарного характера», — отметил он в своем telegram-канале. Глава Минприроды Камчатки ранее оскорбил туристов, предпочитающих недорогой отдых. Так он отреагировал на новость, что недельный тур на Камчатку обойдется россиянину в 45 тысяч рублей, дополняет Life. Он также считает, что бюджетные туристы «з*** природу», уточняет Pravda.Ru. Кумарьков убежден, что на 45 тысяч рублей в Петропавловске-Камчатском туристам можно только «глотать слюну, глядя на ценники», передает MK.RU.