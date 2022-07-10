Тюменский магазин обвинили в продаже алкоголя детям

Частный магазин в одном из домов обвинили в продаже алкоголя детям (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Частный магазин по улице Мельникайте в Тюмени подозревают в незаконной продаже алкоголя и сигарет детям. Обвинения к торговой точке появились в социальных сетях.

«По адресу Мельникайте 63 есть частный магазин. Дети и подростки спокойно и свободно покупают в этом магазине алкоголь и сигареты. У всех нас есть дети и, как родителю, мне очень горестно на это смотреть. Меня охватывает злость и непонимание», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень | Отзовик» в социальной сети «ВКонтакте». При этом он уточнил, что позвонил по номеру 112, где пообещали заняться этим вопросом.

Также, по его словам, в указанной торговой точке и не пытаются скрыть противозаконные действия. «Если некоторые магазины скрывают и стараются быть аккуратным в таких делах, то тут это делается настолько свободно, что будто это в порядках нормы», — добавил автор публикации.

URA.RU направило письменный запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских торговых точках мужчина осуществлял сбыт метилового спирта под видом водки. В результате этого погибли девять человек. Теперь бизнесмена признали виновным и приговорили к колонии общего режима на несколько лет.