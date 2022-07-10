10 июля 2022
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В Тюмени под окнами дома нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Крематорий. Оцепление. Курган , оцепление, следственный комитет россии
В Тюмени нашли труп мужчины, который лежал под окнами дома Фото:

Под окнами дома на улице Рижской в Тюмени нашли труп. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

«По адресу Рижская 66 полиция стоит и труп мужчины», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он также добавил в комментариях, что спросил у полицейских о причине смерти. Те предположили, что это может быть убийство.

URA.RU направило письменный запрос в управление Следственного комитета по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 7 июля обнаружили труп мужчины недалеко от моста через Туру по улице Профсоюзной. Сейчас СКР назначил комплекс судебно-медицинских экспертиз с целью определения точной причины его смерти.

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Под окнами дома на улице Рижской в Тюмени нашли труп. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы. «По адресу Рижская 66 полиция стоит и труп мужчины», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он также добавил в комментариях, что спросил у полицейских о причине смерти. Те предположили, что это может быть убийство. URA.RU направило письменный запрос в управление Следственного комитета по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 7 июля обнаружили труп мужчины недалеко от моста через Туру по улице Профсоюзной. Сейчас СКР назначил комплекс судебно-медицинских экспертиз с целью определения точной причины его смерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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