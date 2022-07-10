В Тюмени под окнами дома нашли труп

Под окнами дома на улице Рижской в Тюмени нашли труп. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.
«По адресу Рижская 66 полиция стоит и труп мужчины», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он также добавил в комментариях, что спросил у полицейских о причине смерти. Те предположили, что это может быть убийство.
URA.RU направило письменный запрос в управление Следственного комитета по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 7 июля обнаружили труп мужчины недалеко от моста через Туру по улице Профсоюзной. Сейчас СКР назначил комплекс судебно-медицинских экспертиз с целью определения точной причины его смерти.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
Под окнами дома на улице Рижской в Тюмени нашли труп. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы. «По адресу Рижская 66 полиция стоит и труп мужчины», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Он также добавил в комментариях, что спросил у полицейских о причине смерти. Те предположили, что это может быть убийство. URA.RU направило письменный запрос в управление Следственного комитета по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 7 июля обнаружили труп мужчины недалеко от моста через Туру по улице Профсоюзной. Сейчас СКР назначил комплекс судебно-медицинских экспертиз с целью определения точной причины его смерти.