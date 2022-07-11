Инвестиционный эксперт объяснил, как выбрать пенсионный фонд

НПФ гарантируют безубыточность, сказал Олег Мошляк Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Выбирая негосударственный пенсионный фонд, нужно обращать внимание на его активы, рейтинг, доходность в течение пяти лет и удобство пользования сервисами. Об этом URA.RU сообщил коммерческий директор АО «НПФ Эволюция» Олег Мошляк.

«За последние несколько лет главной тенденцией рынка была консолидация НПФ вокруг крупных финансовых групп. Это фактор, на который стоит обратить внимание. Чем крупнее НПФ и чем больше под его управлением активов, тем он более устойчив к возможным рискам и негативным внешним факторам», — сказал Олег Мошляк.

Если человеку сложно проанализировать публикуемые показатели деятельности фонда, можно ориентироваться на наличие рейтинга, рекомендовал эксперт. «Рейтинговые агентства при оценке НПФ учитывают отчетность фонда, оценивают качество и уровень диверсификации инвестиционных портфелей, а также уровень корпоративного управления и риск-менеджмента и другие важнейшие показатели. После чего присваивают фонду соответствующий уровень надежности и прогноз по нему. В эпоху цифровизации не последнюю роль при выборе НПФ играет удобство пользования услугами и развитие онлайн-сервисов для клиентов», — объяснил коммерческий директор.

По его словам, важно оценить показатели доходности фонда на горизонте примерно пяти лет. «Основной целью НПФ является не сверхдоход, а получение стабильного дохода в течение длительного периода времени. Фонды соблюдают нормы и требования регулятора, поэтому каждое вложение проходит тщательную оценку по показателю соотношения риска и прибыльности. Также по закону все фонды соблюдают требование безубыточности. На счета клиентов не может начисляться отрицательный результат», — отметил Мошляк. Он подчеркнул, что самостоятельное инвестирование не дает таких гарантий.

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