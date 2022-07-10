Аномальная жара установится в Челябинской области 14 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Температура в Челябинской области достигнет 35 градусов. Жара начнет нарастать с 12 июля, следует из прогноза регионального ЦГМС. Обещанные синоптиками дожди и грозы никак не скажутся на аномальном повышении температуры.

«Днем 12 июля термометры в Челябинской области покажут 28-33 градуса тепла, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду», — пояснили URA.RU в областном гидрометцентре.

Осадки, за исключением града, ожидаются на Южном Урале и два последующих дня — 13 и 14 июля. При этом в четверг, 14 июля, температура будет достигать уже 35 градусов на фоне почти полного безветрия.

В столице области, Челябинске, грозы возможны лишь во вторник. Уже 13 и 14 июля погода будет сухой и солнечной, столбики термометров будут показывать 32-34 градуса.

Скрин: сайт Челябинского ЦГМС