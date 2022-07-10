Курганский рыбак рассказал, как поймать леща в Тоболе

Курганцы в Тоболе ловят карасей и лещей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в реке Тобол лещей ловят на «бутерброды» из червей и опарышей. Также используют прикорм. Об этом рассказал курганец Евгений Торопцев.

«Можно насаживать одного червя или сделать „бутерброд“ — червь и опарыш. Его любят карась и лещ», — рассказал курганский рыбак в интервью ГТРК «Курган». Для леща также делают специальную прикормку. Она рассыпается в воде, и рыба клюет.

Торопцев на червя с опарышем поймал небольшого подлещика. По словам рыбака, вес рыбы составил 200-250 грамм.

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