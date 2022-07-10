Беженке с Украины пришлось судиться за право жить в ЯНАО

11 июля 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Жительница Украины два года судилась, чтобы получить разрешение на вид на жительство в РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница Украины через суд сняла запрет на въезд в Россию, а также добилась снятия запрета на получение вида на жительство. Как сообщается на сайте Надымского городского суда, до этого УМВД отказало женщине во въезде в страну из-за неоднократных нарушений миграционного законодательства РФ. «Харченко П.В. в лице представителя Киселева М.С. обратилась с требованиями к Управлению МВД России по ЯНАО о признании незаконным и отмене решения об отказе в выдаче вида на жительство, мотивировав тем, что 12.10.2021 года ответчиком было принято решение об отказе в выдаче истицу вида на жительство. Суд решил: Отменить решение УМВД России по ЯНАО о не разрешении въезда в РФ, а также заключение об отказе в выдаче вида на жительство в Российскую Федерацию», — говорится в тексте судебного решения, опубликованном на сайте суда. Управление МВД по ЯНАО в 2019 году запретило жительнице Украины въезд в страну до 2024 года, из-за неисполнения обязанности по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации. Ведомство назначило женщине наказание в виде штрафа, которые она оплатила, но позже ей запретили въезд в страну. Она обратилась в Салехардский городской суд, где ее исковые требования остались без удовлетворения. После этого она попыталась обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, где его также оставили без изменения. Однако седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение апелляционного суда и направил его на новое рассмотрение, где уже после оно перешло в Надымский городской суд. На решение суда повлияло то, что женщина уже длительное время проживает на территории РФ, а также то, что ее родственники являются гражданами России и работающими на территории ЯНАО. «Более того, суд учитывает обстановку, которая в настоящее время сложилась в Украине, где идет специальная военная операция, и оспариваемые решения ставят под угрозу жизнь и здоровье истицы», — добавляется в судебном документе. Агентство обратилось за комментарием в УМВД по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что уроженец Азербайджана через суд добился разрешения на въезд в Россию. До этого мужчине отказали в этом праве из-за неоднократного привлечения его к административной ответственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Жительница Украины через суд сняла запрет на въезд в Россию, а также добилась снятия запрета на получение вида на жительство. Как сообщается на сайте Надымского городского суда, до этого УМВД отказало женщине во въезде в страну из-за неоднократных нарушений миграционного законодательства РФ. «Харченко П.В. в лице представителя Киселева М.С. обратилась с требованиями к Управлению МВД России по ЯНАО о признании незаконным и отмене решения об отказе в выдаче вида на жительство, мотивировав тем, что 12.10.2021 года ответчиком было принято решение об отказе в выдаче истицу вида на жительство. Суд решил: Отменить решение УМВД России по ЯНАО о не разрешении въезда в РФ, а также заключение об отказе в выдаче вида на жительство в Российскую Федерацию», — говорится в тексте судебного решения, опубликованном на сайте суда. Управление МВД по ЯНАО в 2019 году запретило жительнице Украины въезд в страну до 2024 года, из-за неисполнения обязанности по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации. Ведомство назначило женщине наказание в виде штрафа, которые она оплатила, но позже ей запретили въезд в страну. Она обратилась в Салехардский городской суд, где ее исковые требования остались без удовлетворения. После этого она попыталась обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, где его также оставили без изменения. Однако седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение апелляционного суда и направил его на новое рассмотрение, где уже после оно перешло в Надымский городской суд. На решение суда повлияло то, что женщина уже длительное время проживает на территории РФ, а также то, что ее родственники являются гражданами России и работающими на территории ЯНАО. «Более того, суд учитывает обстановку, которая в настоящее время сложилась в Украине, где идет специальная военная операция, и оспариваемые решения ставят под угрозу жизнь и здоровье истицы», — добавляется в судебном документе. Агентство обратилось за комментарием в УМВД по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что уроженец Азербайджана через суд добился разрешения на въезд в Россию. До этого мужчине отказали в этом праве из-за неоднократного привлечения его к административной ответственности.