Мошенники продают путевки в закрытый санаторий «Сургутнефтегаза»

Стоимость семи ночей в «Кедровом логу» обойдется в 34 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В интернете продают путевки в неработающий санаторий «Сургутнефтегаза» «Кедровый лог». Информация о продаже путевок размещена на сайте sanatorsk.ru. В самой здравнице журналисту URA.RU сообщили, что они закрыты до сентября и продажи путевок пока нет.

«Не знаем, кто это продает. У нас своего официального сайта нет, и мы вообще пока закрыты. У нас планируется только в сентябре открытие. Мы уже второй год не работаем. Не знаем, какие там сайты, но путевки мы не продаем», — сообщили в санатории.

Между тем, на сайте sanatorsk.ru путевки в «Кедровый лог» предлагают на август, несмотря на то, что он откроется только в сентябре. Судя по данным ресурса, неделя пребывания в санатории обойдется в 34 тысячи рублей. «Двухместный номер для комфортного размещения и отдыха площадью 27 метров квадратных на семь ночей стоит 34293 рубля. Цена указана без питания. По правилам санатория, заезд и выезд в 12-00. Интернет и парковка не предоставляется. С домашними животными проживание запрещено. Дополнительные кровати — за отдельную плату», — говорится на сайте sanatorsk.ru.

При этом отдых в санаториях Краснодарского края обойдется югорчанину дешевле даже при дополнительной трате на билеты. По данным туристических сайтов, проживание у моря можно найти за 10 тысяч рублей в неделю, а билеты туда-обратно в «Аэрофлоте» обойдутся в 14 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО остались без горящих туров в Турцию. Туристов из ХМАО ждут сложности с покупкой путевок в Турцию. Специалисты турбизнеса связывают снижение предложений на отдых с большим спросом и нехваткой перевозчиков.

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