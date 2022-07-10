10 июля 2022
09 июля 2022

Бывшего пристава в Кургане обвинили в мелком взяточничестве

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Судебное заседание по избранию меры пресечения для Кокотеева Дмитрия. Курган, оглашение приговора, приговор, приговор суда, судья, суд, триколор, судебный процесс, герб россии, судебное дело
В Кургане за коррупцию будут судить бывшего пристава Фото:

В Кургане бывшего пристава обвиняют в служебном подлоге и мелком взяточничестве. Следователи завершили расследование уголовного дела. Информация опубликована на официальном сайте следственного управления СКР по Курганской области.

«По данным следствия, в прошлом году обвиняемый дважды выносил постановления об окончании исполнительного производства. При этом вносил ложные сведения о выполнении незнакомыми гражданами обязательных работ, назначенных судом. За это он получал вознаграждение в размере 5 тысяч рублей», — указано в сообщении ведомства.

Незаконную деятельность помогли обнаружить оперативники отдела экономической безопасности УМВД России по г. Кургану. Мужчину обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Дело передано в суд.

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В Кургане бывшего пристава обвиняют в служебном подлоге и мелком взяточничестве. Следователи завершили расследование уголовного дела. Информация опубликована на официальном сайте следственного управления СКР по Курганской области. «По данным следствия, в прошлом году обвиняемый дважды выносил постановления об окончании исполнительного производства. При этом вносил ложные сведения о выполнении незнакомыми гражданами обязательных работ, назначенных судом. За это он получал вознаграждение в размере 5 тысяч рублей», — указано в сообщении ведомства. Незаконную деятельность помогли обнаружить оперативники отдела экономической безопасности УМВД России по г. Кургану. Мужчину обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Дело передано в суд.
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