Бывшего пристава в Кургане обвинили в мелком взяточничестве

В Кургане за коррупцию будут судить бывшего пристава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане бывшего пристава обвиняют в служебном подлоге и мелком взяточничестве. Следователи завершили расследование уголовного дела. Информация опубликована на официальном сайте следственного управления СКР по Курганской области.

«По данным следствия, в прошлом году обвиняемый дважды выносил постановления об окончании исполнительного производства. При этом вносил ложные сведения о выполнении незнакомыми гражданами обязательных работ, назначенных судом. За это он получал вознаграждение в размере 5 тысяч рублей», — указано в сообщении ведомства.

Незаконную деятельность помогли обнаружить оперативники отдела экономической безопасности УМВД России по г. Кургану. Мужчину обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Дело передано в суд.