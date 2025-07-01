Россиянам рассказали, почему деньги не приносят счастья

Обладание значительными финансовыми ресурсами может вызывать тревожность и чувство одиночества, несмотря на мнение о связи материального достатка с качеством социальных связей. Об этом рассказала Вера Никишина, доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и соцработы Пироговского университета Минздрава РФ.
«Субъективные переживания одиночества связаны с большим количеством иллюзий у людей. Одним из когнитивных искажений, одной из иллюзий является взаимосвязь уровня материальной состоятельности с количеством и качеством социального окружения, которое как будто бы избавит человека от одиночества», — отметила Никишина в интервью РИА Новости.
Психолог пояснила, что у многих обеспеченных людей возникают сомнения относительно истинных мотивов окружающих их людей. Это приводит к недоверию и стремлению ограничивать социальные контакты, которые могут быть обусловлены интересом к материальному положению. При этом, как подчеркнула профессор, финансовая независимость действительно расширяет возможности для разнообразия образа жизни, однако делиться этими ресурсами готовы далеко не все.
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