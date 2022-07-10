Сестру-близнеца утонувшей маленькой пермячки ранее убили

Родителям за два года придется похоронить вторую дочь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сестру утонувшей накануне в Пермском крае девочки-подростка два года назад изнасиловали и убили. О подробностях семейной трагедии пишет «Комсомольская правда».

«Два года назад пропавшую сестренку-близнеца утонувшей девочки тоже долго искали. Тело малышки нашли в 150 метрах от дома в зарослях травы. 16-летний подросток затащил ее в кусты и жестоко избил, чтобы она не сопротивлялась», — пишет издание.

Ранее сегодня URA.RU рассказывало, что в деревне Мульково в реке Чусовая утонула девочка-подросток 12 лет. Тело ее ищут водолазы.