10 июля 2022

Сестру-близнеца утонувшей маленькой пермячки ранее убили

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Похороны Владимира Таушанкова на Лесном кладбище. Екатеринбург, крест, могила, похороны, лесное кладбище, таушанков владимир
Родителям за два года придется похоронить вторую дочь Фото:

Сестру утонувшей накануне в Пермском крае девочки-подростка два года назад изнасиловали и убили. О подробностях семейной трагедии пишет «Комсомольская правда».

«Два года назад пропавшую сестренку-близнеца утонувшей девочки тоже долго искали. Тело малышки нашли в 150 метрах от дома в зарослях травы. 16-летний подросток затащил ее в кусты и жестоко избил, чтобы она не сопротивлялась», — пишет издание.

Ранее сегодня URA.RU рассказывало, что в деревне Мульково в реке Чусовая утонула девочка-подросток 12 лет. Тело ее ищут водолазы.

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Сестру утонувшей накануне в Пермском крае девочки-подростка два года назад изнасиловали и убили. О подробностях семейной трагедии пишет «Комсомольская правда». «Два года назад пропавшую сестренку-близнеца утонувшей девочки тоже долго искали. Тело малышки нашли в 150 метрах от дома в зарослях травы. 16-летний подросток затащил ее в кусты и жестоко избил, чтобы она не сопротивлялась», — пишет издание. Ранее сегодня URA.RU рассказывало, что в деревне Мульково в реке Чусовая утонула девочка-подросток 12 лет. Тело ее ищут водолазы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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