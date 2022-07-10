10 июля 2022
09 июля 2022

Следователи в Пермском крае ищут тело утонувшей девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения спасателей МЧС Курган, аквалангист, водолаз
Специалисты ищут в воде тело ребенка Фото:

В деревне Мульково Пермского края в реке Чусовая утонула девочка-подросток. В региональном следственном управлении СК начали проверку, тело погибшей пока не найдено.

«В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что 10 июля 2022 года в деревне Мульково Чусовского городского округа во время купания в реке Чусовая утонула несовершеннолетняя, 2009 года рождения. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на обнаружение тела погибшей девочки», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало, что 7 июля в поселке Харино в Каме утонула девушка 2006 года рождения. До этого 16-летний юноша утонул в реке Гайва в Перми.

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В деревне Мульково Пермского края в реке Чусовая утонула девочка-подросток. В региональном следственном управлении СК начали проверку, тело погибшей пока не найдено. «В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что 10 июля 2022 года в деревне Мульково Чусовского городского округа во время купания в реке Чусовая утонула несовершеннолетняя, 2009 года рождения. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на обнаружение тела погибшей девочки», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что 7 июля в поселке Харино в Каме утонула девушка 2006 года рождения. До этого 16-летний юноша утонул в реке Гайва в Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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