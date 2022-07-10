Следователи в Пермском крае ищут тело утонувшей девочки

11 июля 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Специалисты ищут в воде тело ребенка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В деревне Мульково Пермского края в реке Чусовая утонула девочка-подросток. В региональном следственном управлении СК начали проверку, тело погибшей пока не найдено. «В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что 10 июля 2022 года в деревне Мульково Чусовского городского округа во время купания в реке Чусовая утонула несовершеннолетняя, 2009 года рождения. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на обнаружение тела погибшей девочки», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что 7 июля в поселке Харино в Каме утонула девушка 2006 года рождения. До этого 16-летний юноша утонул в реке Гайва в Перми. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В деревне Мульково Пермского края в реке Чусовая утонула девочка-подросток. В региональном следственном управлении СК начали проверку, тело погибшей пока не найдено. «В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что 10 июля 2022 года в деревне Мульково Чусовского городского округа во время купания в реке Чусовая утонула несовершеннолетняя, 2009 года рождения. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на обнаружение тела погибшей девочки», — говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что 7 июля в поселке Харино в Каме утонула девушка 2006 года рождения. До этого 16-летний юноша утонул в реке Гайва в Перми.