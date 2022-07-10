Молодой пермяк скончался от укуса клеща

Две недели юноша боролся с инфекцией, но умер Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU

В городе Чермоз Пермского края в больнице умер 19-летнй молодой человек, которого ранее укусил клещ. Две недели организм студента боролся за жизнь, но так и не справился, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на знакомых погибшего.

«В конце июня его укусил клещ, кровопийца был переносчиком двух инфекций. 23 июня он впал в кому. В реанимации он провел без сознания почти две недели. Потом стало известно, что сердце его не выдержало и остановилось», — рассказали газете близкие молодого человека.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году специалисты пермского управления Роспотребнадзора фиксируют увеличение активности клещей. В основном они нападают на пермяков на садовых участках и в лесу. В 1,3% случаев клещи инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 39,1% — иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,2% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.