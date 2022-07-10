10 июля 2022

В центре Миасса на улице нашли два трупа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, лекарства, скорая, медицинская аптечка
Мужчинам вызвали скорую, но они были уже мертвы Фото:

В центре города Миасса (Челябинская область) нашли тела двух мужчин. Обстоятельства их смерти устанавливают следственные органы, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Двух мужчин без признаков жизни нашли во второй половине дня 10 июля около многоквартирного дома на улице 8 июля, 49 — фактически в центре города. Прохожие вызвали скорую помощь, медики приехали и констатировали смерть. Личности умерших уже установлены: один из них 36-летний местный житель, второй — 45-летний горожанин», — рассказал источник.

По предварительным данным, мужчин страдали наркозависимостью. Смерть могла наступить от передозировки наркотиками. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию обещали прокомментировать позднее.

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В центре города Миасса (Челябинская область) нашли тела двух мужчин. Обстоятельства их смерти устанавливают следственные органы, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Двух мужчин без признаков жизни нашли во второй половине дня 10 июля около многоквартирного дома на улице 8 июля, 49 — фактически в центре города. Прохожие вызвали скорую помощь, медики приехали и констатировали смерть. Личности умерших уже установлены: один из них 36-летний местный житель, второй — 45-летний горожанин», — рассказал источник. По предварительным данным, мужчин страдали наркозависимостью. Смерть могла наступить от передозировки наркотиками. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию обещали прокомментировать позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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