В центре Миасса на улице нашли два трупа

Мужчинам вызвали скорую, но они были уже мертвы Фото: Илья Московец © URA.RU

В центре города Миасса (Челябинская область) нашли тела двух мужчин. Обстоятельства их смерти устанавливают следственные органы, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Двух мужчин без признаков жизни нашли во второй половине дня 10 июля около многоквартирного дома на улице 8 июля, 49 — фактически в центре города. Прохожие вызвали скорую помощь, медики приехали и констатировали смерть. Личности умерших уже установлены: один из них 36-летний местный житель, второй — 45-летний горожанин», — рассказал источник.

По предварительным данным, мужчин страдали наркозависимостью. Смерть могла наступить от передозировки наркотиками. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию обещали прокомментировать позднее.