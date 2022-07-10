Путин присвоил высокое звание челябинской авиационной бригаде

11 июля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин оценил профессионализм бригады во время спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин 11 июля присвоил 17 бригаде армейской авиации, основанной в Троицке (Челябинская область), звание «гвардейская». Документ о присвоении почетного наименования опубликован на сайте правовой информации. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действия по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 17 бригаде армейской авиации почетное наименование „гвардейская“. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Ранее Путин присвоил звание гвардейского 80-му Краснознаменному танковому полку, дислоцированному в Чебаркуле Челябинской области. Этот указ был подписан 5 июля. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как сообщил президент России Владимир Путин, это единственный способ защитить жителей Донбасса от геноцида, который устроили пришедшие к власти украинские националисты. По последним данным, российские войска освободили 241 населенный пункт. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Президент России Владимир Путин 11 июля присвоил 17 бригаде армейской авиации, основанной в Троицке (Челябинская область), звание «гвардейская». Документ о присвоении почетного наименования опубликован на сайте правовой информации. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действия по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 17 бригаде армейской авиации почетное наименование „гвардейская“. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Ранее Путин присвоил звание гвардейского 80-му Краснознаменному танковому полку, дислоцированному в Чебаркуле Челябинской области. Этот указ был подписан 5 июля. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как сообщил президент России Владимир Путин, это единственный способ защитить жителей Донбасса от геноцида, который устроили пришедшие к власти украинские националисты. По последним данным, российские войска освободили 241 населенный пункт.