10 июля 2022

Путин присвоил высокое звание челябинской авиационной бригаде

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин оценил профессионализм бригады во время спецоперации на Украине Фото:

Президент России Владимир Путин 11 июля присвоил 17 бригаде армейской авиации, основанной в Троицке (Челябинская область), звание «гвардейская». Документ о присвоении почетного наименования опубликован на сайте правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действия по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 17 бригаде армейской авиации почетное наименование „гвардейская“. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее Путин присвоил звание гвардейского 80-му Краснознаменному танковому полку, дислоцированному в Чебаркуле Челябинской области. Этот указ был подписан 5 июля.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как сообщил президент России Владимир Путин, это единственный способ защитить жителей Донбасса от геноцида, который устроили пришедшие к власти украинские националисты. По последним данным, российские войска освободили 241 населенный пункт.

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Президент России Владимир Путин 11 июля присвоил 17 бригаде армейской авиации, основанной в Троицке (Челябинская область), звание «гвардейская». Документ о присвоении почетного наименования опубликован на сайте правовой информации. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действия по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 17 бригаде армейской авиации почетное наименование „гвардейская“. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Ранее Путин присвоил звание гвардейского 80-му Краснознаменному танковому полку, дислоцированному в Чебаркуле Челябинской области. Этот указ был подписан 5 июля. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как сообщил президент России Владимир Путин, это единственный способ защитить жителей Донбасса от геноцида, который устроили пришедшие к власти украинские националисты. По последним данным, российские войска освободили 241 населенный пункт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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