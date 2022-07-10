Тюменка бросила пятимесячного ребенка в подъезде многоэтажки

32-летняя жительница Тобольска бросила ребенка в подъезде многоэтажного дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

В одном из подъездов многоэтажного дома в Тобольске был найден пятимесячный младенец, укутанный в полотенце. Об этом в своем telegram-канале сообщает региональное управление СК по Тюменской области. Там уточнили, что мать малыша уже найдена и дает показания.

«В ходе мониторинга региональных СМИ выявлена публикация, в которой сообщается о том, что 10 июля 2022 года в вечернее время в городе Тобольске в подъезде жилого дома найден пятимесячный живой младенец, укутанный в полотенце. Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время личность матери малолетнего уже установлена», — указано в сообщении регионального управления СК.

Жительница Тобольска пояснила оперативникам, что оставляла сына у подруги. В Следственном комитете уточнили, что ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. СК продолжает проверку по факту данного инцидента.