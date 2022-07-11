Перечислены самые популярные озера для отдыха в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам рассказали, на какие озера можно отправиться отдыхать и лечиться летом 2022 года. Список популярных водоемов в регионе представлен на правительственном сайте «Курганская область: туризм и отдых».

«Одно из самых популярных мест у туристов — озеро Медвежье, на одноименном курорте в Петуховском округе. Иловая грязь озера используется для лечения гинекологических заболеваний, болезней нервной и костно-мышечной систем. Также в водоеме обитают рачки-артемии, которые придают озеру коричневый окрас», — говорится на сайте.

В том числе специалисты по туризму выделяют для поездок озеро Горькое в Звериноголовском округе, где расположен санаторий «Сосновая роща», а также озеро Горькое возле деревни Узково в Куратамышском округе, которое славится глиной и целебной грязью.

Популярностью среди курганцев также пользуются карьеры «Серебярный ручей» возле поселка Старый Просвет в Кетовском округе и целебное озеро Колесниково в селе Половинное Целинного округа. Растет интерес и к «Голубым озерам» рядом с Курганом.

До этого URA.RU сообщало, что на курганском пляже «Голубые озера» появилась платная огороженная территория. В ближайшее время там оборудуют зону теневыми навесами, кабинками для переодевания, душевыми, торговыми павильонами, детскими и спортивными площадками. В том числе арендаторы земли намерены разместить там кемпинг.

Названы места, где можно поправить здоровье и провести активные выходные с семьей на природе