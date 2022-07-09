В Кургане сделали платную зону отдыха на городском пляже

На курганском пляже появилась платная зона отдыха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганском пляже «Голубые озера» появилась платная огороженная территория. Об этом сообщили жители города в соцсетях. Разрешение на аренду земли подтвердили в городской администрации.

«Цель использования части земельного участка: для размещения нестационарных объектов для организации обслуживания зоны отдыха <…> не требующего разрешения на строительство, без ограничения доступа иных лиц», — говорится в постановлении мэрии от 29 июня. Территория отдана в аренду ООО «Фрегат» сроком на пять лет.

При использовании участка арендатору разрешается оборудовать зону теневыми навесами, кабинками для переодевания, душевыми, торговыми павильонами, пунктами проката, детскими и спортивными площадками. Горожане уже сообщили о том, что на платном пляже есть охрана, ставят домики, можно будет заезжать на своем транспорте с палатками.

База отдыха «Остров» разместила прайс на основные виды услуг. За то, чтобы проехать на своей машине за ограду в составе до пяти человек, нужно заплатить 400 рублей. Такое же количество людей смогут поставить палатку на сутки за 500 рублей. Аренда домика в сутки обойдется от трех тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские пляжи доступны для отдыха без официального объявления открытия купального сезона. Также горожанам разъяснили, почему на пляж «Голубые озера» не ходит общественный транспорт.

Стоимость платной зоны отдыха на пляже «Голубые озера» фото: VK «Инцидент Курган»

Подтверждение администрации города о создании платной зоны отдыха на «Голубых озерах» фото: VK «Инцидент Курган»