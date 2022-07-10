Из-за решения властей бюджет тюменских семей оказался под угрозой

В Тюмени смогут дважды в год повышать плату за детские сады Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Тюмени изменили правила оплаты за нахождение детей в детских садах, из-за чего стоимость услуг сможет за год вырасти дважды. Соответствующее постановление подписал глава администрации Руслан Кухарук. Ранее увеличение цены было под запретом.

«Изменить постановление администрации города Тюмени. Изменение размера родительской платы за присмотр и уход за детьми может осуществляться не более двух раз в год», — такие данные приводятся в постановлении, подписанном мэром Тюмени Русланом Кухаруком.

Обновление изменило правила, по которым устанавливается плата родителей за нахождение детей в детских садах. В предыдущей редакции документа стоимость фиксировалась на год, ее пересмотр на этот период не предусматривался.

Теперь же власти смогут изменять цены. Как говорится в постановлении, это произойдет в случае существенного изменения стоимости затрат. URA.RU направило запрос в городской департамент образования, ответ ожидается.

В настоящее время за нахождение ребенка в саду на период от 3 до 5 часов, за которые его дважды кормят, тюменцы платят по 1 150 рублей в месяц. При полном дне и пятиразовом питании — 2 700 рублей. Льгота в 100% предусмотрена для сирот, детей-инвалидов и тех, у кого обнаружен туберкулез. Многодетным семьям положена скидка в 50%.