Текслер обсудил с ВТБ мегапроект двух челябинских университетов

Алексей Текслер на встрече с представителями ВТБ заявил о переходе проекта кампуса в практическую плоскость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительство кампуса для 3,5 тысяч студентов Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) и Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) начнется до конца 2022 года. Единственным концессионером проекта станет ВТБ. Об этом сообщили URA.RU в правительстве Челябинской области 11 июля по итогам встречи губернатора Алексея Текслера и представителями банка.

«Мы планируем с нуля создать учебно-образовательное пространство и общежития для 3,5 тыс. студентов, вписав его во все планы развития Челябинска и региона. Уже разработан проект концессионного соглашения, мы находимся в постоянном контакте с Минобрнауки РФ. Все наши планы в настоящий момент подтверждены, а значит, нужно в этом году начать строительство», — цитирует слова Текслера его пресс-служба.

Также губернатор уточнило, что на федеральном уровне решено сделать единственным концессионером проекта ВТБ. Межуниверситетский комплекс стоимостью 14,3 млрд рублей займет сразу две площадки, территориально расположенные в локациях ЮУрГУ и ЧелГУ. Общая площадь объекта превысит 120 тысяч квадратных метров. Предполагается построить учебные аудитории, исследовательские лаборатории, технопарк, бизнес-инкубатор, конференц-залы, амфитеатр, спортивные залы, офисы и общежитие. Строительство должно завершиться на рубеже 2024—2025 годов.

«ВТБ имеет большой опыт финансирования и строительства по инфраструктурным проектам, по проектам концессионных соглашений. Мы максимально заинтересованы в успешности данного проекта и выступим как финансирующий банк», — заявил старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук.

Одной из целей правительства РФ является создание доступной системы высшего профессионального образования. Именно для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.

Строительство кампуса в Челябинске договорились начать уже в этом году Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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