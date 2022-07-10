После годового роста в Кургане резко снизилась инфляция

В июне инфляция в Курганской области составила 16,80% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в июне замедлился темп роста цен. По сравнению с прошлым месяцем инфляция снизилась почти на 2%. Данные опубликованы на сайте курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России. В них указано, что инфляция в регионе росла в течение года.

«Основные показатели инфляции. Курганская область. Июнь 2022 — 16,80%. В мае цифра составляла 18,33%. Снижение на 1,53%», — говорится в таблице «Основные показатели инфляции». В данных Банка России указано, что инфляция росла год. Незначительное снижение — в половину процента — было зафиксировано в мае.

За последний месяц подешевели продукты. По сравнению с маем цены на них снизились почти на 1% — с 19,6% до 18,9%. Сразу на 3% подешевели непродовольственные товары. В июне рост цен на них замедлился до 18,6%. Больше всего в Курганской области подорожали услугу в сфере зарубежного туризма. В июне цены на них выросли на 22%, указано в таблице.

Ранее URA.RU писало, что по данным Банка России, в Курганской области инфляция в мае замедлила темпы роста, но при этом опережает общероссийские показатели. В мае годовая инфляция в регионе составила 18,33% (по всей стране — 17,1%).