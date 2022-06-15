ЦБ: в Курганской области цены растут быстрее, чем по всей стране

Центробанк опубликовал новые данные по росту цен на товары и услуги в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Курганской области инфляция замедлила темпы роста, но при этом опережает общероссийские показатели. В мае годовая инфляция в регионе составила 18,33% (по всей стране — 17,1%). Данные опубликованы на официальном сайте Центробанка.

«Годовая инфляция в Курганской области в мае 2022 года замедлилась на 0,41 п. п., до 18,33% после 18,74% в апреле. Это выше, чем по Уральскому федеральному округу (14,58%) и по России в целом (17,10%)», — говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ. По данным Банка России, на это повлияли укрепление рубля, расширение внутреннего рынка, спад ажиотажного спроса на товары длительного пользования.

При этом курганское правительство опровергает данные о самом быстром росте цен в регионе по сравнению с другими субъектами Урала. В официальной группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте» указано, что цены на некоторые продукты в Курганской области даже ниже, чем в других регионах Урала. «Средняя цена на 12 июня на хлеб (за кг): в Курганской области — 60,12 руб., в Свердловской — 81,95 руб., в Тюменской — 80,14 руб., в Челябинской области — 94,89 руб.», — указано в сообщении властей. В список вошли сахар, мясо птицы, свежая рыба и яйца.

Ранее URA.RU писало, что цены в Уральском федеральном округе быстрее всего в этом году росли в Курганской области. По данным Росстата, за пять месяцев инфляция в регионе увеличилась более чем на 12%. В апреле Центробанк фиксировал рекордную инфляцию в регионе — 18,74%.

В мае инфляция в Курганской области составила 18,33% Инфографика с сайта www.cbr.ru

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