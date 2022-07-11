В Польше признали планы присоединить Украину

«Теплые» отношения Украины и Польши могут стать стимулом для объединения двух государств в польско-украинскую конфедерацию. Такое заявление сделал заместитель директора Центра польско-российского диалога и взаимопонимания, доктор Лукаш Адамски.
«Такие теплые отношения позволяют говорить о планах польско-украинской конфедерации. В прошлом году главами МИД Польши, Украины и Литвы была подписана Вильнюсская декларация, положительно отзывавшаяся о Республике Польша как источнике политической культуры региона», — сказала он в интервью изданию Gazeta.Pl.
Конфедерация — лишь форма объединения независимых государств. Она предполагает равноправные отношения и решение общих задач.
Ранее политолог Вадим Трухачев прогнозировал, что Польша не планирует захват всей территории Западной Украины, пишет «Федеральное агентство новостей». Варшава может максимум рассчитывать на часть Львовской области, отмечает Nation News.
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«Теплые» отношения Украины и Польши могут стать стимулом для объединения двух государств в польско-украинскую конфедерацию. Такое заявление сделал заместитель директора Центра польско-российского диалога и взаимопонимания, доктор Лукаш Адамски. «Такие теплые отношения позволяют говорить о планах польско-украинской конфедерации. В прошлом году главами МИД Польши, Украины и Литвы была подписана Вильнюсская декларация, положительно отзывавшаяся о Республике Польша как источнике политической культуры региона», — сказала он в интервью изданию Gazeta.Pl. Конфедерация — лишь форма объединения независимых государств. Она предполагает равноправные отношения и решение общих задач. Ранее политолог Вадим Трухачев прогнозировал, что Польша не планирует захват всей территории Западной Украины, пишет «Федеральное агентство новостей». Варшава может максимум рассчитывать на часть Львовской области, отмечает Nation News.