Военный РФ: многие солдаты хотят остаться в армии и после СВО. Видео

11 июля 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Российских контрактников устраивают условия службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета «URA.RU в Херсоне» Многие российские контрактники, задействованные в спецоперации на Украине, по окончании боевых действий намерены остаться на службе в армии. Их полностью устраивают условия, они намерены и дальше делать военную карьеру, сообщил корреспонденту URA.RU в Херсонской области командир отделения на одной из ремонтных баз Минобороны РФ, сержант Дмитрий (фамилия не называется в целях безопасности). По словам собеседника, сам он намерен продолжить службу в войсках РФ после того, как закончится специальная военная операция в Украине. Сейчас, с марта 2022 года, 25-летний военный служит по контракту в одной из частей Херсонской области. Он ремонтирует бронетранспортеры. Еженедельно Дмитрий восстанавливает от трех до семи машин. Военнослужащий подписал контракт в ноябре 2016 года. По словам Дмитрия, он всегда хотел заниматься в армии именно ремонтом техники. Мужчину не смущает, что на его долю не выпадет подвигов на линии фронта. По мнению Дмитрия, каждый должен делать свое дело — кто-то чинить бронетехнику, кто-то — идти на ней в бой. Дмитрий не жалеет, что пошел служить в армию и оценивает условия службы, как комфортные. Команда военкоров «URA.RU» продолжает работать в зоне специальной военной операции в Херсонской области. Наши корреспонденты рассказывают о том, как регион возвращается к мирной жизни. Напомним, российская армия поставила под свой контроль Херсон и область уже к 3 марта 2022 года. Сейчас территория намерена провести референдум о присоединении к России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Многие российские контрактники, задействованные в спецоперации на Украине, по окончании боевых действий намерены остаться на службе в армии. Их полностью устраивают условия, они намерены и дальше делать военную карьеру, сообщил корреспонденту URA.RU в Херсонской области командир отделения на одной из ремонтных баз Минобороны РФ, сержант Дмитрий (фамилия не называется в целях безопасности). По словам собеседника, сам он намерен продолжить службу в войсках РФ после того, как закончится специальная военная операция в Украине. Сейчас, с марта 2022 года, 25-летний военный служит по контракту в одной из частей Херсонской области. Он ремонтирует бронетранспортеры. Еженедельно Дмитрий восстанавливает от трех до семи машин. Военнослужащий подписал контракт в ноябре 2016 года. По словам Дмитрия, он всегда хотел заниматься в армии именно ремонтом техники. Мужчину не смущает, что на его долю не выпадет подвигов на линии фронта. По мнению Дмитрия, каждый должен делать свое дело — кто-то чинить бронетехнику, кто-то — идти на ней в бой. Дмитрий не жалеет, что пошел служить в армию и оценивает условия службы, как комфортные. Команда военкоров «URA.RU» продолжает работать в зоне специальной военной операции в Херсонской области. Наши корреспонденты рассказывают о том, как регион возвращается к мирной жизни. Напомним, российская армия поставила под свой контроль Херсон и область уже к 3 марта 2022 года. Сейчас территория намерена провести референдум о присоединении к России.