Правительство РФ выделило 20 миллиардов на постройку кампуса УрФУ

На строительство студенческого кампуса УрФУ выделили 20 миллиардов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделение 20 миллиардов рублей на строительство студенческого кампуса УрФУ. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить в 2022—2025 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование и строительство объекта капитального строительства «Кампус УрФУ — центр цифровой трансформации», — следует из распоряжения.

В документе сказано, что общая стоимость образовательного учреждения оценивается в 20 миллиардов рублей. Мощность вводимого объекта составит 100,2 тысячи квадратных метров, а к эксплуатации новый кампус будет готов в 2026 году.

Ранее URA.RU сообщало, что ТМК и Группа Синара построят кампус мирового уровня в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало, что на международной промышленной выставке «Иннопром» показали макет студенческого кампуса.