10 июля 2022

МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост Джонсона

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МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Фото:
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Борис Джонсон уходит в отставку

МИД Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Королевства. Ранее действующий премьер Борис Джонсон заявил о своей отставке.

«Глава британского МИД сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера. Обещает снижать налоги „с первого дня“ премьерства», — передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Сообщалось, что это может негативно сказаться на отношениях РФ и Британии, потому что на его место, вероятно, придет глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прославившаяся рядом антироссийских заявлений.

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МИД Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Королевства. Ранее действующий премьер Борис Джонсон заявил о своей отставке. «Глава британского МИД сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера. Обещает снижать налоги „с первого дня“ премьерства», — передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Сообщалось, что это может негативно сказаться на отношениях РФ и Британии, потому что на его место, вероятно, придет глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прославившаяся рядом антироссийских заявлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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