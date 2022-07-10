МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост Джонсона 11 июля 2022 в 02:03 Размер текста - 17 + МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку МИД Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Королевства. Ранее действующий премьер Борис Джонсон заявил о своей отставке. «Глава британского МИД сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера. Обещает снижать налоги „с первого дня“ премьерства», — передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Сообщалось, что это может негативно сказаться на отношениях РФ и Британии, потому что на его место, вероятно, придет глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прославившаяся рядом антироссийских заявлений. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . МИД Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Королевства. Ранее действующий премьер Борис Джонсон заявил о своей отставке. «Глава британского МИД сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера. Обещает снижать налоги „с первого дня“ премьерства», — передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Сообщалось, что это может негативно сказаться на отношениях РФ и Британии, потому что на его место, вероятно, придет глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прославившаяся рядом антироссийских заявлений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям