МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост премьера
новость из сюжетаБорис Джонсон уходит в отставку
МИД Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Королевства. Ранее действующий премьер Борис Джонсон заявил о своей отставке.
«Глава британского МИД сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера. Обещает снижать налоги „с первого дня“ премьерства», — передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Борис Джонсон уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Сообщалось, что это может негативно сказаться на отношениях РФ и Британии, потому что на его место, вероятно, придет глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прославившаяся рядом антироссийских заявлений.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал