The Guardian: кандидаты на пост Джонсона устроят «кровавую баню». «Псы ада спущены с цепи»

10 июля 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

На место Борис Джонсона уже есть претенденты Фото: Официальный сайт президента Украины

Кандидаты на пост премьер-министра Великобритании устроят «кровавую баню» в борьбе за место после того, как Борис Джонсон ушел с этой должности. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Псы ада спущены с цепи. Люди будут кромсать друг друга в клочья в СМИ. Это будет кровавая баня», — цитирует The Guardian министра культуры Надин Доррис. Издание отмечает, что она является возможной претенденткой. О намерении баллотироваться заявлял экс-главы Минфина Британии Риши Сунак. Также The Guardian сообщает, что бывшие министры здравоохранения Саджид Джавид и Джереми Хант претендуют на новый пост. Издание отмечает, что министр обороны Бен Уоллес исключил себя из этой гонки. Ожидается, что министр торговли Пенни Мордаунт также объявит себя претендентом. Заявку на пост премьер-министра подал и министр транспорта при правительстве Джонсона Грант Шаппс, передает деловое издание «Взгляд». Джонсон объявил о своем уходе в отставку 7 июля, теперь политик является исполняющим обязанности премьер-министра. Также он перестал занимать должность лидера Консервативной партии. СМИ предполагают, что Джонсон уйдет из политики и вернется к журналистике, которой он занимался раньше.