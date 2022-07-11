В Салехарде перекроют улицы из-за крестного хода

Крестный ход пройдет в день святых апостолов Петра и Павла (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) во время Крестного хода перекроют несколько улиц. Движение остановят 12 июля с 09:45 до 12:00, сообщили в telegram-канале администрации города.

«В связи с проведением крестного хода будет временно перекрыто движение: ул. Свердлова (от Храма святых апостолов Петра и Павла) — ул. Некрасова — ул. Ленина — ул. Республики (ИАК „Обдорский острог“) — ул. Карла Маркса — ул. Свердлова (до Храма святых апостолов Петра и Павла). Будьте внимательны», — указано в сообщении.

Водителей просят учитывать ограничения при выборе маршрута. Крестный ход приурочен ко дню святых апостолов Петра и Павла.

Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска поспорили в социальной сети «ВКонтакте» из-за перекрытого проезда через двор по улице Ленина. Жильцы дома загородили проезд собственноручно.