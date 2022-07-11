В Салехарде перекроют улицы из-за крестного хода

В Салехарде (ЯНАО) во время Крестного хода перекроют несколько улиц. Движение остановят 12 июля с 09:45 до 12:00, сообщили в telegram-канале администрации города.
«В связи с проведением крестного хода будет временно перекрыто движение: ул. Свердлова (от Храма святых апостолов Петра и Павла) — ул. Некрасова — ул. Ленина — ул. Республики (ИАК „Обдорский острог“) — ул. Карла Маркса — ул. Свердлова (до Храма святых апостолов Петра и Павла). Будьте внимательны», — указано в сообщении.
Водителей просят учитывать ограничения при выборе маршрута. Крестный ход приурочен ко дню святых апостолов Петра и Павла.
Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска поспорили в социальной сети «ВКонтакте» из-за перекрытого проезда через двор по улице Ленина. Жильцы дома загородили проезд собственноручно.
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В Салехарде (ЯНАО) во время Крестного хода перекроют несколько улиц. Движение остановят 12 июля с 09:45 до 12:00, сообщили в telegram-канале администрации города. «В связи с проведением крестного хода будет временно перекрыто движение: ул. Свердлова (от Храма святых апостолов Петра и Павла) — ул. Некрасова — ул. Ленина — ул. Республики (ИАК „Обдорский острог“) — ул. Карла Маркса — ул. Свердлова (до Храма святых апостолов Петра и Павла). Будьте внимательны», — указано в сообщении. Водителей просят учитывать ограничения при выборе маршрута. Крестный ход приурочен ко дню святых апостолов Петра и Павла. Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска поспорили в социальной сети «ВКонтакте» из-за перекрытого проезда через двор по улице Ленина. Жильцы дома загородили проезд собственноручно.