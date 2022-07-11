11 июля 2022
10 июля 2022

В Салехарде перекроют улицы из-за крестного хода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крестный ход на Пасху. Екатеринбург, верующие, церковь, вера, пасха, крестный ход, религия, православный праздник, православие, церковный праздник
Крестный ход пройдет в день святых апостолов Петра и Павла (архивное фото) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) во время Крестного хода перекроют несколько улиц. Движение остановят 12 июля с 09:45 до 12:00, сообщили в telegram-канале администрации города.

«В связи с проведением крестного хода будет временно перекрыто движение: ул. Свердлова (от Храма святых апостолов Петра и Павла) — ул. Некрасова — ул. Ленина — ул. Республики (ИАК „Обдорский острог“) — ул. Карла Маркса — ул. Свердлова (до Храма святых апостолов Петра и Павла). Будьте внимательны», — указано в сообщении.

Водителей просят учитывать ограничения при выборе маршрута. Крестный ход приурочен ко дню святых апостолов Петра и Павла.

Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска поспорили в социальной сети «ВКонтакте» из-за перекрытого проезда через двор по улице Ленина. Жильцы дома загородили проезд собственноручно.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Салехарде (ЯНАО) во время Крестного хода перекроют несколько улиц. Движение остановят 12 июля с 09:45 до 12:00, сообщили в telegram-канале администрации города. «В связи с проведением крестного хода будет временно перекрыто движение: ул. Свердлова (от Храма святых апостолов Петра и Павла) — ул. Некрасова — ул. Ленина — ул. Республики (ИАК „Обдорский острог“) — ул. Карла Маркса — ул. Свердлова (до Храма святых апостолов Петра и Павла). Будьте внимательны», — указано в сообщении. Водителей просят учитывать ограничения при выборе маршрута. Крестный ход приурочен ко дню святых апостолов Петра и Павла. Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска поспорили в социальной сети «ВКонтакте» из-за перекрытого проезда через двор по улице Ленина. Жильцы дома загородили проезд собственноручно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...