Автолюбитель из Ноябрьска пожаловался в соцсети на перекрытый заезд во двор Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Ноябрьска поспорили в социальной сети «ВКонтакте» из-за перекрытого проезда через двор по улице Ленина. Анонимный пост с просьбой разобраться в ситуации размещен в группе «Ноябрьск 24».

«На Ленина 19 жильцы занимаются самоуправством, разговаривать бесполезно. Они говорят, из-за проезжающих машин дети пострадать могут. Загородили собственноручно проезд — ни скорая, ни пожарные, никто не проедет», — написал автор поста.

Мнения горожан разделились, но большинство на стороне жителей дома. «Вокруг двора три ритейлера: „Магнит“, „Пятерочка“ и „Монетка“. Все, кому не лень, ездят через двор как по проезжей части. А во дворе очень много семей с детьми», — объясняет Марина Кононова. «Все довольны, что закрыли, экстренные службы тоже — скорая спокойно стоит и ей никто не мешает, для пожарных вообще не проблема сквозь эту ленту проехать», — поддерживает пользователь Иван Иванов. «Надо ГИБДД вызвать, чтобы все это было законно, а не так что захотелось», — возражает пользователь Дюша Ходжиматов.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в администрацию Ноябрьска и УГИБДД УМВД России по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU рассказало что жители Салехарда возмутились бесхозными автомобилями во дворе. Автор поста рассказал в соцсети, что из-за «автохлама» их двор напоминает свалку.

Фото: группа «Ноябрьск 24», Вк

Фото: группа «Ноябрьск 24», Вк