В правительстве оценили идею о продаже сжиженного газа за рубли

Минфин России поддерживает идею продавать сжиженный природный газ (СПГ) за рубли. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Всячески поддерживаем», — прокомментировал он вопрос о продаже СПГ за рубли в интервью газете «Ведомости». Силуанов уточнил, что министерство также поддерживает перевод любых расчетов во внешней торговле на российскую валюту.
В начале июля компания «Газпром», экспортирующая сжиженный природный газ в Европу, сочла целесообразным оплату за него отечественной валютой. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ только за рубли. Такое решение глава государства принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине.
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Минфин России поддерживает идею продавать сжиженный природный газ (СПГ) за рубли. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «Всячески поддерживаем», — прокомментировал он вопрос о продаже СПГ за рубли в интервью газете «Ведомости». Силуанов уточнил, что министерство также поддерживает перевод любых расчетов во внешней торговле на российскую валюту. В начале июля компания «Газпром», экспортирующая сжиженный природный газ в Европу, сочла целесообразным оплату за него отечественной валютой. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ только за рубли. Такое решение глава государства принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине.