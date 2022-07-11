11 июля 2022

В правительстве оценили идею о продаже сжиженного газа за рубли

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, силуанов антон
Силуанов поддержал идею о продаже сжиженного природного газа за рубли Фото:
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Минфин России поддерживает идею продавать сжиженный природный газ (СПГ) за рубли. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Всячески поддерживаем», — прокомментировал он вопрос о продаже СПГ за рубли в интервью газете «Ведомости». Силуанов уточнил, что министерство также поддерживает перевод любых расчетов во внешней торговле на российскую валюту.

В начале июля компания «Газпром», экспортирующая сжиженный природный газ в Европу, сочла целесообразным оплату за него отечественной валютой. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ только за рубли. Такое решение глава государства принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине.

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Минфин России поддерживает идею продавать сжиженный природный газ (СПГ) за рубли. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «Всячески поддерживаем», — прокомментировал он вопрос о продаже СПГ за рубли в интервью газете «Ведомости». Силуанов уточнил, что министерство также поддерживает перевод любых расчетов во внешней торговле на российскую валюту. В начале июля компания «Газпром», экспортирующая сжиженный природный газ в Европу, сочла целесообразным оплату за него отечественной валютой. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать у России газ только за рубли. Такое решение глава государства принял в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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