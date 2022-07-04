«Газпром» предлагает продавать Европе сжиженный газ за рубли

04 июля 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Европе придется рассчитываться за сжиженный природный газ рублями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская компания «Газпром», экспортирующая сжиженный природный газ в Европу, считает целесообразным оплату за него рублями. Такое заявление сделал замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус. «С вводом контрсанкционных мер разработка и внедрение данного механизма [оплаты за рубли] приобретает все более важное стратегическое значение для страны, и сейчас такой механизм необходимо вводить. Торговля трубопроводным газом осуществляется с европейскими недружественными контрагентами за рубли, но в данном случае такие меры не распространяются на сегмент СПГ», — его слова приводит ТАСС. Из-за вынужденной российской спецоперации на территории Украины по денацификации и демилитаризации последней, страны Запада ввели против РФ жесткие санкции. В том числе, запретили поставки нефти из России. Однако российские власти ответили на ограничения. Впервые требование в переходе на оплату за газ в рублях озвучил президент РФ Владимир Путин, передает Nation News. Предложение было обусловлено желанием устранить зависимость от валют стран, признанных недружественными. Это также оказало заметную поддержку курсу нацвалюты и отечественной экономике, дополняет «Федеральное агентство новостей». После этого доллар США и евро начали стремительное падение, которое продолжается уже несколько месяцев подряд. Аналитики США уже признали рубль самой сильной валютой в мире. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российская компания «Газпром», экспортирующая сжиженный природный газ в Европу, считает целесообразным оплату за него рублями. Такое заявление сделал замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус. «С вводом контрсанкционных мер разработка и внедрение данного механизма [оплаты за рубли] приобретает все более важное стратегическое значение для страны, и сейчас такой механизм необходимо вводить. Торговля трубопроводным газом осуществляется с европейскими недружественными контрагентами за рубли, но в данном случае такие меры не распространяются на сегмент СПГ», — его слова приводит ТАСС. Из-за вынужденной российской спецоперации на территории Украины по денацификации и демилитаризации последней, страны Запада ввели против РФ жесткие санкции. В том числе, запретили поставки нефти из России. Однако российские власти ответили на ограничения. Впервые требование в переходе на оплату за газ в рублях озвучил президент РФ Владимир Путин, передает Nation News. Предложение было обусловлено желанием устранить зависимость от валют стран, признанных недружественными. Это также оказало заметную поддержку курсу нацвалюты и отечественной экономике, дополняет «Федеральное агентство новостей». После этого доллар США и евро начали стремительное падение, которое продолжается уже несколько месяцев подряд. Аналитики США уже признали рубль самой сильной валютой в мире.