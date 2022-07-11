Курганцев не устраивает центральный парк культуры и отдыха

Жители возмущены громкостью музыкальных событий в парке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана возмущены «непомерной громкостью музыкальных событий ЦПКиО». Жалоба размещена в разделе «Обращения» на сайте правительства Курганской области.

«Согласно постановлению Курганской Городской Думы, шумовое оформление событий не просто должно прекращаться в 23:00, оно еще и должно быть ограничено территорией проведения мероприятия. В вашем случае это далеко не так. Страдают сотни обычных людей, вернувшись с работы в 18:00. Это касается, как минимум, домов по улице Карельцева 13, 101, 105, 107, 109 и 111. На каком законном основании вы не даете нам ни покоя, ни отдыха после трудового дня? Или бедные люди окружающих домов обязаны терпеть ваши мероприятия до 23:00?», — говорится в обращении на сайте.

В департаменте социальной политики мэрии Кургана ответили, что летние мероприятия и график их проведения на территории ЦПКиО согласованы с правительством Курганской области и проводятся в соответствии с разработанным планом летних общегородских событий. «Культурно-массовые мероприятия в летний период проводятся максимум до 22 часов, например, общегородской выпускной бал», — резюмировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало о проведении первого в истории города общешкольного фестиваля. Общегородской праздник «Прекрасное далеко» собрал в Центральном парке культуры и отдыха тысячи выпускников.