23 июня 2022

Первый областной выпускной в Кургане: как это было. Фото и видео

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Выпускной в ЦПКИО. Курган
Глава региона пообещал, что праздник для выпускников станет ежегодным Фото:

В Кургане завершился первый в истории города общешкольный выпускной. Общегородской праздник «Прекрасное далеко» прошел в Центральном парке культуры и отдыха. Одиннадцатиклассники станцевали школьный вальс, для них прозвучали произведения классической музыки в исполнении Зауральского симфонического оркестра и DJ FIRST, прошли танцевальные флешмобы, выступили молодежные группы.

«Фестиваль выпускников теперь будет проходить ежегодно. Каждый год он будет круче и круче», — пообещал губернатор Курганской области Вадим Шумков, по чьей инициативе и был организован первый областной выпускной.

На фестиваль прибыл заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Он заявил выпускникам, что страна нуждается в молодых и креативных кадрах. 14 выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, получили от Вадима Шумкова и Андрея Яцкина памятные подарки. Большой выпускной закончился выступлением артистов на флайбордах и праздничным салютом на набережной.

Салют и шоу флайбордистов. Курган
Выпускники собрались на набережной посмотреть шоу флайбордистов и праздничный салют
Фото:
Салют и шоу флайбордистов. Курган
Выступление флайбордистов на фестивале «Прекрасное далеко»
Фото:
Салют и шоу флайбордистов. Курган
Первый в истории Кургана областной выпускной закончился салютом
Фото:

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В Кургане завершился первый в истории города общешкольный выпускной. Общегородской праздник «Прекрасное далеко» прошел в Центральном парке культуры и отдыха. Одиннадцатиклассники станцевали школьный вальс, для них прозвучали произведения классической музыки в исполнении Зауральского симфонического оркестра и DJ FIRST, прошли танцевальные флешмобы, выступили молодежные группы. «Фестиваль выпускников теперь будет проходить ежегодно. Каждый год он будет круче и круче», — пообещал губернатор Курганской области Вадим Шумков, по чьей инициативе и был организован первый областной выпускной. На фестиваль прибыл заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Он заявил выпускникам, что страна нуждается в молодых и креативных кадрах. 14 выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, получили от Вадима Шумкова и Андрея Яцкина памятные подарки. Большой выпускной закончился выступлением артистов на флайбордах и праздничным салютом на набережной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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