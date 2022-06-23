В Кургане завершился первый в истории города общешкольный выпускной. Общегородской праздник «Прекрасное далеко» прошел в Центральном парке культуры и отдыха. Одиннадцатиклассники станцевали школьный вальс, для них прозвучали произведения классической музыки в исполнении Зауральского симфонического оркестра и DJ FIRST, прошли танцевальные флешмобы, выступили молодежные группы.
«Фестиваль выпускников теперь будет проходить ежегодно. Каждый год он будет круче и круче», — пообещал губернатор Курганской области Вадим Шумков, по чьей инициативе и был организован первый областной выпускной.
На фестиваль прибыл заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Он заявил выпускникам, что страна нуждается в молодых и креативных кадрах. 14 выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, получили от Вадима Шумкова и Андрея Яцкина памятные подарки. Большой выпускной закончился выступлением артистов на флайбордах и праздничным салютом на набережной.
Выпускники собрались на набережной посмотреть шоу флайбордистов и праздничный салют
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В Кургане завершился первый в истории города общешкольный выпускной. Общегородской праздник «Прекрасное далеко» прошел в Центральном парке культуры и отдыха. Одиннадцатиклассники станцевали школьный вальс, для них прозвучали произведения классической музыки в исполнении Зауральского симфонического оркестра и DJ FIRST, прошли танцевальные флешмобы, выступили молодежные группы. «Фестиваль выпускников теперь будет проходить ежегодно. Каждый год он будет круче и круче», — пообещал губернатор Курганской области Вадим Шумков, по чьей инициативе и был организован первый областной выпускной. На фестиваль прибыл заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Он заявил выпускникам, что страна нуждается в молодых и креативных кадрах. 14 выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, получили от Вадима Шумкова и Андрея Яцкина памятные подарки. Большой выпускной закончился выступлением артистов на флайбордах и праздничным салютом на набережной.