Тюменка застала мужа с любовницами и была избита

Избивший жену изменник получил пять тысяч штрафа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тюмени неожиданно вернулась с работы и застала мужа сразу с двумя любовницами, за что мужчина ее избил. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В полночь 15 июня тюменец Виталий З. в своей квартире развлекался в обществе двух девушек. Но около двух часов ночи неожиданно с работы вернулась жена, которая устроила скандал и выгнала мужниных подружек. Решив проучить супругу, изменщик избил ее», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Обиженная женщина ушла из дома и обратилась в полицию. Однако нанесенные ей мужем травмы признали несерьезными, поэтому против него возбудили не уголовное, а административное производство. По итогу суд назначил тюменцу штраф в пять тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что тюменка пырнула сожителя ножом за то, что он запретил ей пить. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.