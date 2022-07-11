11 июля 2022

Тюменка застала мужа с любовницами и была избита

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание. Курган , депутат, чиновник, свидетель в суде, дача показаний
Избивший жену изменник получил пять тысяч штрафа (архивное фото) Фото:

Жительница Тюмени неожиданно вернулась с работы и застала мужа сразу с двумя любовницами, за что мужчина ее избил. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В полночь 15 июня тюменец Виталий З. в своей квартире развлекался в обществе двух девушек. Но около двух часов ночи неожиданно с работы вернулась жена, которая устроила скандал и выгнала мужниных подружек. Решив проучить супругу, изменщик избил ее», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Обиженная женщина ушла из дома и обратилась в полицию. Однако нанесенные ей мужем травмы признали несерьезными, поэтому против него возбудили не уголовное, а административное производство. По итогу суд назначил тюменцу штраф в пять тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что тюменка пырнула сожителя ножом за то, что он запретил ей пить. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Жительница Тюмени неожиданно вернулась с работы и застала мужа сразу с двумя любовницами, за что мужчина ее избил. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В полночь 15 июня тюменец Виталий З. в своей квартире развлекался в обществе двух девушек. Но около двух часов ночи неожиданно с работы вернулась жена, которая устроила скандал и выгнала мужниных подружек. Решив проучить супругу, изменщик избил ее», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Обиженная женщина ушла из дома и обратилась в полицию. Однако нанесенные ей мужем травмы признали несерьезными, поэтому против него возбудили не уголовное, а административное производство. По итогу суд назначил тюменцу штраф в пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменка пырнула сожителя ножом за то, что он запретил ей пить. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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