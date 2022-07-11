Тюменка застала мужа с любовницами и была избита

Жительница Тюмени неожиданно вернулась с работы и застала мужа сразу с двумя любовницами, за что мужчина ее избил. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«В полночь 15 июня тюменец Виталий З. в своей квартире развлекался в обществе двух девушек. Но около двух часов ночи неожиданно с работы вернулась жена, которая устроила скандал и выгнала мужниных подружек. Решив проучить супругу, изменщик избил ее», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Обиженная женщина ушла из дома и обратилась в полицию. Однако нанесенные ей мужем травмы признали несерьезными, поэтому против него возбудили не уголовное, а административное производство. По итогу суд назначил тюменцу штраф в пять тысяч рублей.
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Жительница Тюмени неожиданно вернулась с работы и застала мужа сразу с двумя любовницами, за что мужчина ее избил. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В полночь 15 июня тюменец Виталий З. в своей квартире развлекался в обществе двух девушек. Но около двух часов ночи неожиданно с работы вернулась жена, которая устроила скандал и выгнала мужниных подружек. Решив проучить супругу, изменщик избил ее», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Обиженная женщина ушла из дома и обратилась в полицию. Однако нанесенные ей мужем травмы признали несерьезными, поэтому против него возбудили не уголовное, а административное производство. По итогу суд назначил тюменцу штраф в пять тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменка пырнула сожителя ножом за то, что он запретил ей пить. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.