Тюменка пырнула любимого ножом за то, что он запретил ей пить

Жительница Тюменской области пырнула своего сожителя ножом в живот, после того как он попросил ее употреблять меньше алкоголя и несколько раз ударил. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«Пострадавший с сожительницей приехал в гости к ее сестре, окучить картошку. Закончив, решили выпить. В ходе застолья мужчина просил возлюбленную меньше пить, возник конфликт, мужчина несколько раз ударил сожительницу. В ответ она взяла нож и нанесла потерпевшему удар в живот», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД региона.
ЧП случилось в Вагайском районе Тюменской области. Пострадавший — житель поселка Сумкино, 1984 года рождения. Преступление же произошло в селе Касьяново.
В настоящее время обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое ей грозит — до десяти лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ищут мужчину, который сильно избил свою сестру и грозился ее убить. Последствия нападения на женщину попали на видео.
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Жительница Тюменской области пырнула своего сожителя ножом в живот, после того как он попросил ее употреблять меньше алкоголя и несколько раз ударил. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Пострадавший с сожительницей приехал в гости к ее сестре, окучить картошку. Закончив, решили выпить. В ходе застолья мужчина просил возлюбленную меньше пить, возник конфликт, мужчина несколько раз ударил сожительницу. В ответ она взяла нож и нанесла потерпевшему удар в живот», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД региона. ЧП случилось в Вагайском районе Тюменской области. Пострадавший — житель поселка Сумкино, 1984 года рождения. Преступление же произошло в селе Касьяново. В настоящее время обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое ей грозит — до десяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ищут мужчину, который сильно избил свою сестру и грозился ее убить. Последствия нападения на женщину попали на видео.