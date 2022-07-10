Тюменка пырнула любимого ножом за то, что он запретил ей пить

Девушке не понравилось, что возлюбленный решил ограничить ее в употреблении спиртного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тюменской области пырнула своего сожителя ножом в живот, после того как он попросил ее употреблять меньше алкоголя и несколько раз ударил. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Пострадавший с сожительницей приехал в гости к ее сестре, окучить картошку. Закончив, решили выпить. В ходе застолья мужчина просил возлюбленную меньше пить, возник конфликт, мужчина несколько раз ударил сожительницу. В ответ она взяла нож и нанесла потерпевшему удар в живот», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД региона.

ЧП случилось в Вагайском районе Тюменской области. Пострадавший — житель поселка Сумкино, 1984 года рождения. Преступление же произошло в селе Касьяново.

В настоящее время обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое ей грозит — до десяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ищут мужчину, который сильно избил свою сестру и грозился ее убить. Последствия нападения на женщину попали на видео.