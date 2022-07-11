Власти ЯНАО вернули полумиллионный долг пенсионеру

Пенсионеры выплатили более 400 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионеру из Надыма (ЯНАО), которому власти не проиндексировали пенсию, вернули деньги. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, мэрию обязали выплатить более 400 тысяч рублей.

«Установлено, что мужчина является получателем пенсии за выслугу лет в связи с замещением ранее должности муниципальной службы в администрации п. Приозерный. Однако размер пенсии за выслугу лет с 2011 года по 2021 год гражданину не проиндексирован», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что администрация района, несмотря на представление прокурора, произвела выплату не в полном объеме. «В связи с чем городской прокуратурой направлен иск в суд с требованием обязать местную администрацию произвести оплату недополученной пенсии в размере более 400 тыс. рублей», — добавили там.

Ранее сообщалось, что в Надыме у пенсионера незаконно удерживали деньги с банковской карты. Суд принял решение в пользу мужчины и взыскал с банка более 13 тыс. рублей.