В Челябинской области быстрее всего дорожал бензин марки АИ—98 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с декабря 2021 года и по июнь 2022 года стоимость бензина марки АИ—98 поднялась на 2,28%. При этом, по данным Челябинскстата, цена бензина марки АИ—92 даже опустилась — на 1,36%.

Согласно статистике, незначительно подорожало также дизельное топливо и подешевел бензин марки АИ—92. В результате в начале июля литр самой дорогой марки бензина — АИ—98 — обходится водителям в 59,23 рубля, а литр наиболее дешевой марки — АИ—92 — стоит 43,48 рубля.

Кроме топлива, органы статистики привели также данные по изменению совокупных цен на разные группы товаров. Согласно цифрам, продовольствие с декабря по июнь подорожало в среднем на 11,8%, непродовольственные товары — на 9,17%, услуги — на 9,47%. Для сравнения Челябинскстат указал на стоимость молока в нескольких городах. Дороже всего молоко обходится жителям Миасса (76,04 рубля за литр). А экономят на нем жители Кыштыма, приобретая продукт за 69,09 рубля.

В июне 2022 года бензин АИ—98, в отличие от остальных марок, снова продемонстрировал рост к маю Фото: Челябинскстат

К началу лета стоимость услуг пошла в рост, а другие группы товаров подешевели Фото: Челябинскстат