11 июля 2022

В Челябинске назвали самую подорожавшую марку бензина. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме АЗС. Челябинск, азс, бензозаправка, топливо, горючее, бензин
В Челябинской области быстрее всего дорожал бензин марки АИ—98 Фото:

В Челябинской области с декабря 2021 года и по июнь 2022 года стоимость бензина марки АИ—98 поднялась на 2,28%. При этом, по данным Челябинскстата, цена бензина марки АИ—92 даже опустилась — на 1,36%.

Согласно статистике, незначительно подорожало также дизельное топливо и подешевел бензин марки АИ—92. В результате в начале июля литр самой дорогой марки бензина — АИ—98 — обходится водителям в 59,23 рубля, а литр наиболее дешевой марки — АИ—92 — стоит 43,48 рубля.

Кроме топлива, органы статистики привели также данные по изменению совокупных цен на разные группы товаров. Согласно цифрам, продовольствие с декабря по июнь подорожало в среднем на 11,8%, непродовольственные товары — на 9,17%, услуги — на 9,47%. Для сравнения Челябинскстат указал на стоимость молока в нескольких городах. Дороже всего молоко обходится жителям Миасса (76,04 рубля за литр). А экономят на нем жители Кыштыма, приобретая продукт за 69,09 рубля.

В июне 2022 года бензин АИ—98, в отличие от остальных марок, снова продемонстрировал рост к маю
Фото:
К началу лета стоимость услуг пошла в рост, а другие группы товаров подешевели
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинской области с декабря 2021 года и по июнь 2022 года стоимость бензина марки АИ—98 поднялась на 2,28%. При этом, по данным Челябинскстата, цена бензина марки АИ—92 даже опустилась — на 1,36%. Согласно статистике, незначительно подорожало также дизельное топливо и подешевел бензин марки АИ—92. В результате в начале июля литр самой дорогой марки бензина — АИ—98 — обходится водителям в 59,23 рубля, а литр наиболее дешевой марки — АИ—92 — стоит 43,48 рубля. Кроме топлива, органы статистики привели также данные по изменению совокупных цен на разные группы товаров. Согласно цифрам, продовольствие с декабря по июнь подорожало в среднем на 11,8%, непродовольственные товары — на 9,17%, услуги — на 9,47%. Для сравнения Челябинскстат указал на стоимость молока в нескольких городах. Дороже всего молоко обходится жителям Миасса (76,04 рубля за литр). А экономят на нем жители Кыштыма, приобретая продукт за 69,09 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...