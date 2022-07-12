Курганское предприятие-банкрот распродает имущество села и производства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятие ООО «Имени Калинина», распродающее имущество в селе Осиновское Каргапольского района Курганской области и оставившее людей без работы, выставлено на торги. Начальная стоимость — от 296 млн рублей. Об этом говорится на сайте «Торги России».

«Открыт прием заявок на производственно-технологический комплекс, в списке: движимое имущество — 66 позиций, недвижимое имущество — 25 позиций. Секция торгов — банкротство, должник — ООО „Имени Калинина“, начальная стоимость — 296 775 000 рублей», — говорится на сайте. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Имени Калинина» находится в процессе банкротства, с октября 2021 года конкурсным управляющим выступает Андрей Лапузин.

Как указано на портале, на торги выставлено несколько тракторов, прицепы, немецкие зерноочистительные машины Petkus, силосные траншеи и комбайны. В том числе продаются остатки зданий центральной котельной, кирпичной заправки АЗС, фермы, телятника, коровника, мельницы, зерноскладов, ангара и зерносушилки.

Представитель администрации Осиновского сельсовета Наталья Предеина рассказала URA.RU, что предприятие задерживало зарплату работникам. «Многие уходили из-за этого работать в соседнее хозяйство в Шадринский район», — говорит Предеина.

Ранее URA.RU писало, что жители села Осиновское Курганской области жалуются на частную компанию, которая купила большинство объектов в селе и вывезла из них все оборудование и имущество. Глава местного сельсовета Надежда Ерошевич подтвердила URA.RU, что частный собственник ООО «Имени Калинина» зашел в село несколько лет назад. С тех пор он разрушил местную пекарню, столовую, магазин и столовую, а также распродал с фермы весь скот. Из-за этого люди потеряли работу.