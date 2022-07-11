В семейной бизнес-империи экс-губернатора Бориса Дубровского произошли изменения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предпринимательница Анна Дубровская, дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сменила налоговую прописку с Магнитогорска на поселок Кварцитный. Это следует из данных сервиса СБИС.

Согласно СБИС, владеющая шестью компаниями Дубровская теперь зарегистрирована как налоговый резидент Троицкого района Челябинской области. В Кварцитном зарегистрировано принадлежащее бизнес-леди ООО «Бобровский завод железобетонных конструкций „Энергия“», а также ООО «Песчано-гравийный карьер». Последнее предприятие принадлежит ее брату Александру Дубровскому, ныне признанному банкротом.

Связаться с Дубровской для получения оперативного комментария не удалось. Источники URA.RU в деловых кругах высказали предположение, что по новому месту регистрации предпринимательница может рассчитывать на более комфортные условия взаимодействия с налоговыми органами. Иных преференций перерегистрация с Магнитогорска на Кварцитный не дает.

Данная территория относится к ведению Межрайонной инспекции ФНС №15 по Челябинской области, которая также ответственна за Южноуральский и Троицкий городские округа, Пластовский, Увельский и Троицкий муниципальные районы. Ранее Дубровская была зарегистрирована в Магнитогорске.

Анна Дубровская теперь налоговый резидент поселка Кварцитный Троицкого района Скрин: сайт СБИС